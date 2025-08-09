Uppgifter: Tre storklubbar ute efter Nicolas Jackson

Nicolas Jackson ser att lämna Chelsea under sommaren.

Nu uppger Fabrizio Romano att tre storklubbar visar intresse för anfallaren.

Detta i form av Tottenham Hotspur, Bayern München och Newcastle.

Efter två år i Premier League och Chelsea ser Nicolas Jackson ut att lämna London-klubben.

Under gårdagen gick nämligen Fabrizio Romano ut med uppgifter om att anfallaren inte är en del av Chelseas framtidsplaner och därför är ute för försäljning.

Vidare skriver han att de tre klubbarna som är mest intresserade av senegalesen är Newcastle, Tottenham Hotspur och Bayern München.

I den vita London-klubben, Spurs, anses Jackson vara ett anständigt alternativ till Richarlison i det fall att han lämnar.

I Newcastle kan Jackson eventuellt ersätta Alexander Isak, om han skulle lämna för spel i Liverpool och i den tyska storklubben ses han som en back-up till Harry Kane – enligt tyska Sky Sports.

För en försäljning gör uppgifterna gällande att Chelsea vill ha 50 miljoner pund, eller nära 644 miljoner kronor, för Jackson.