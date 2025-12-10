Uppgifter: Tre tränarnamn ryktas till Örebro SK

Örebro SK letar efter en permanent lösning på tränarpositionen.

Nu har tre namn uppgetts som tänkbara för superettanklubben.

Andreas Brännström, Rikard Norling och Fredrik Samuelsson är på ÖSK:s önskelista, enligt Nerikes Allehanda.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK har haft Patrik Haginge som en tillfällig tränarlösning den gångna säsongen. ÖSK säkrade kontraktet i superettan och letar nu efter en tränare till säsongen 2026.

Enligt tidigare uppgifter har den förre Sandviken-tränaren Eldar Abdulic kopplats ihop med ÖSK. NU rapporterar Nerikes Allehanda att ytterligare tre namn finns med på klubbens önskelista.

Det rör sig om Andreas Brännström, FC Stockholms Rikard Norling och HTFF:s Fredrik Samuelsson.

Brännström står utan jobb och kommer senast från FK Mlada Boleslav.