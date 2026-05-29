Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Trippier klar för Championship-klubb

Lovina Stafhammar
Kieran Trippier har lämnat Newcastle.
Han är nu klar för Championship-klubben Wolves.
Det uppger Sky Sports.

Kieran Trippier har lämnat Newcastle. Nu kommer uppgifter om vart hans fotbollskarriär ska fortsätta.

Sky Sports menar att han kommer spela i Wolves, som ska spela i Championship nästa säsong.

Enligt uppgifterna ska alla pater vara överens om ett avtal som sträcker sig över de två kommande säsongerna med option på ännu en.

Sky uppger att 35-åringen är en viktig pusselbit för Wolves som vill gå upp i finrummet, Premier Leauge igen.

