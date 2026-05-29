Försvarar Potter: ”Vill aldrig vara i hans position”

STOCKHOLM. Bästa vännen ratades en plats i Graham Potters VM-trupp.

Men Anthony Elanga vill inte kritisera valet att utelämna Roony Bardghji.

– Jag vill aldrig vara i hans position att välja ut 26 spelare, det är är väldigt tufft, säger Elanga försvarande kring sin förbundskapten till FotbollDirekt.

De har blivit som storebror och lillebror.

Men i VM får 24-årige Anthony Elanga klara sig utan sin tre år yngre vapendragare Roony Bardghji – vars petning blev den stora snackisen när Graham Potter presenterade sin trupp tidigare i maj månad.

– Roony är en stark person, han klarar av det här. Han är fortfarande ung, det kommer fler landskamper, säger anfallaren.

När FD frågar Elanga hur han själv ser på utelämnandet av Barcelona-spelaren vill han inte rikta någon kritik.

– Jag vill aldrig vara i hans (Potters) position att välja ut 26 spelare, det är är väldigt tufft. Så klart att alla vill vara här, men det är inte ett enkelt beslut för Graham att välja spelare. Roony är en toppklasspelare och det är synd att han inte är här, men jag kommer sakna många spelare, jag kommer sakna min familj, säger Elanga och fortsätter:

– Roony är ödmjuk, han jobbar väldigt hårt.

Att Bardghji skulle ha suttit och surat efter VM-avancemanget efter noll minuter i playoffet mot Ukraina och Polen som det kommit uppgifter om men som både han själv och Potter förnekat är inte något som Elanga känner till.

– Jag var ju med Roony då och nej, jag har ingen aning om det.