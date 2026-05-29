Reagerar på mörka statistiken: ”Är fan dåligt”

Leo Östman har gjort totalt sju mål för Elfsborg – samtliga på hemmaplan.

Ett faktum som anfallaren inte var varse om inför bortamötet mot Örgryte.

– Det är ju sjukt nu när du säger det, säger Östman när FotbollDirekt tar upp statistiken.

Foto: Bildbyrån

Leo Östman har redan gjort fler mål för Elfsborg än vad kan mäktade med under hela fjolåret. Senast i toppmötet mot BK Häcken kom nummer fyra för säsongen.

Falun-sonen njuter av tillvaron som skyttekung.

– När väl en boll rullar in så får man självförtroende och sen brukar det rulla på. Så det har ju varit lite stolpe in nu och bollen dimper ner där man vill. Det är väldigt kul när det är så, säger Östman till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Målstimmet började i hemmamatchen mot Brommapojkarna i omgång sju. 20-åringen hoppade in i den 63:e minuten vid ställningen 0–0 och sköt segern till Elfsborg efter två fullträffar.

En stor del av förklaringen till den tidiga formtoppen är att Östman, till skillnad från i fjol, används i sin favoritposition på planen.

– Förra året spelade jag mycket ute till höger, men inte som en kant-slickande ytter utan mer som en anfallare. Men nia är ju min naturliga position, menar han.

Tränarskiftet från Oscar Hiljemark till Björn Hamberg har också gjort 20-åringen gott.

– Med Oscar spelade vi med en droppande nia och två anfallare på vardera sida. Vi har samma formation nu under Björn, men vi spelar mer med två tior i de positionerna istället.

”Då skyller jag på dig”

Inför den elfte omgången ligger Elfsborg fyra, åtta poäng bakom serieledarna Sirius. Efter tre raka 1–1-matcher väntar jumbon Örgryte på Gamla Ullevi.

Ett möte som kan innebära dåliga nyheter för Östman, som trots sju mål under sin Elfsborg-karriär aldrig har gjort mål på bortaplan i allsvenskan.

Anfallaren själv hade inte lagt det faktumet på minnet förens FD frågade om det.

– Det är fan dåligt och sjukt nu när du säger det. Jag får fan se till att göra det nu, förkunnar Östman.

Finns det någon anledning till det eller är det bara en slump?

– Nej det är nog bara en slump… hoppas jag.

Vad händer om det inte blir mål nu mot Öis?

– Då skyller jag på dig istället, säger Östman med ett skratt.

Örgryte tar emot Elfsborg på Gamla Ullevi med avspark klockan 19:00.