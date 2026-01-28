Uppgifter: Turkisk klubb jagar Sebastian Nanasi

Sebastian Nanasi kan vara föremål för en flytt från Strasbourg.

Detta då turkiska Trabzonspor visar intresse för den svenske landslagsmannen.

Det rapporterar Fotomac.

Foto: Alamy

Efter ett och ett halvt år i franska Strasbourg har Sebastian Nanasi spelat 48 matcher för Ligue 1-klubben där han har gjort tio mål och sex assist.

Nu kan dock den före detta Malmö FF-spelaren vara på väg bort från Frankrike.

Lyssnar man till turkiska Fotomac vill Trabzonspor värva svensken under januari. Detta har man även påbörjat ett försök att göra, då man uppges ha lagt ett bud och vill låna in Nanasi med en köpoption på 10 miljoner euro – eller 105 miljoner kronor.

Däremot ska Strasbourg själva ha satt en prislapp på 15 miljoner euro, eller 158 miljoner kronor, enligt rapporterna. Vad gäller Nanasi själv ska han vara öppen för ett utlån under det pågående transferfönstret.

Sebastian Nanasis kontrakt med Strasbourg sträcker sig fram till sommaren 2029.

