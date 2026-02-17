Uppgifter: Turkisk storklubb vill plocka Calhanoglu i sommar

Hakan Calhanoglu kan komma att lämna Inter i sommar.

Galatasaray uppges vilja plocka in mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Den turkiske landslagsstjärnan Hakan Calhanoglu kan komma att flytta hem till Turkiet i sommar.

Galatasaray uppges nämligen vara intresserade av att plocka in mittfältaren, detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Den 32-årige mittfältaren sitter på kontrakt med Inter fram till sommaren 2027 och hur mycket den italienska storklubben kräver för att släppa mittfältaren framgår inte av uppgifterna.

Den här säsongen står 27-åringen noterad för sju mål och två assist på 17 matcher i Serie A.