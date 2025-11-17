Prenumerera

Logga in

Panorama placeholder

Mobile AD placeholder

Desktop Skyscraper

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Turkiska klubben förnyar jakten på Alex Douglas

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alex Douglas ryktades till Trabzonspor i somras.
Nu uppges den turkiska klubben försöka med mittbacken igen.

Foto: Bildbyrån

Alex Douglas uppgavs i somras vara aktuell för Trabzonspor, men någon övergång blev inte av.
Nu kommer dock nya uppgifter gällande den svenske mittbacken och den turkiska klubben.

Turkiska Fotmac skriver och hänvisar till polska uppgifter att Trabzonspor på nytt visar intresse för mittbacken.

Enligt uppgifterna planerar Trabzonspor att inleda förhandlingar för en värvning av Douglas i vinter.
Mittbacken har kontrakt med Lech Poznan fram till sommaren 2027.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

300×250

Senaste Nytt

Panorama placeholder