Uppgifter: Turkiska klubben förnyar jakten på Alex Douglas

Alex Douglas ryktades till Trabzonspor i somras.

Nu uppges den turkiska klubben försöka med mittbacken igen.

Foto: Bildbyrån

Alex Douglas uppgavs i somras vara aktuell för Trabzonspor, men någon övergång blev inte av.

Nu kommer dock nya uppgifter gällande den svenske mittbacken och den turkiska klubben.

Turkiska Fotmac skriver och hänvisar till polska uppgifter att Trabzonspor på nytt visar intresse för mittbacken.

Enligt uppgifterna planerar Trabzonspor att inleda förhandlingar för en värvning av Douglas i vinter.

Mittbacken har kontrakt med Lech Poznan fram till sommaren 2027.