Uppgifter: Turkiskt bud på Trossard

Turkiets transferfönster är öppet till 12 september.

Enligt turkiska Sözcü har Besiktas lagt ett bud på Arsenals Leandro Trossard.

Foto: Bildbyrån

Turkiets transferfönster stänger senare än de stora europeiska länderna gör. Enligt den turkiska tidningen Sözcü har storklubben Besiktas lagt ett bud på Arsenals mittfältare Leandro Trossard.

Enligt tidningen ligger budet på 19,1 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 243 miljoner kronor.

Tidigare uppgifter från The Athletic gör gällande att Trossard har kommit överens om ett nytt kontrakt med ”Gunners” till 2027.

Belgaren står noterad för totalt 28 mål och 23 assist på 125 matcher i Arsenal.