Uppgifter: Tyler Young klar för sin pappas klubb

Han ställdes mot sin far i FA-cupen.

Nu ser Tyler Young ut att skriva på för Ashley Youngs Ipswich.

Det rapporterar East Anglian Daily Times.

Det var i FA-cupmatchen mellan Everton och Peterborough som Ashley Young, 40, ställdes mot sin son Tyler Young, 19. Detta i ett speciellt möte som uppmärksammades stort.

Nu kan de få spela tillsammans.

Lyssnar man till East Anglian Daily Times, och transfermarkt, har den 19-årige mittfältaren skrivit på för Ipswich – där han kommer att spela för klubbens U21-lag. Sedan tidigare står det också klart att Ashley Young har lämnat Everton för Championship-klubben.

Nu finns det alltså en chans att pappa och son Young kan spela tillsammans.

Ashley Youngs kontrakt med Ipswich löper ut under sommaren 2026.