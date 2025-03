Uppgifter: United diskuterar en värvning av Jonathan David

Manchester United är på jakt efter en ny anfallare.

Nu sägs klubben ha ställt in siktet på Lilles Jonathan David.

Det skriver sajten Theatre of Red.

Ruben Amorim uppges inte vara tillfreds med sina nuvarande anfallsalternativ i form av Joshua Zirkzee och Rasmus Højlund. Till sommaren ska därför en ny nia hämtas in, och det spekuleras friskt kring vem detta kan komma att bli.



Viktor Gyökeres är en av de mer omskrivna spelarna – Jonathan David en annan.



Enligt sajten Theatre of Red håller flera personer i Uniteds ledning kanadensaren högt uppe och sägs föra aktiva diskussioner kring en potentiell värvning i sommar.



Davids kontrakt med Lille löper ut till sommaren och United är inte den enda klubben som har deklarerat sitt intresse. Enligt Theatre of Red ska många klubbar i de europeiska topp fem-ligorna hålla 25-åringen högt.



Jonathan David står, sedan han anslöt till Lille år 2020, noterad för 224 matcher i vilka han har gjort 107 mål och 27 målgivande passningar.