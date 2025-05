Uppgifter: United har fått grönt ljus att värva Cunha

Det har varit på tal under en längre tid.

Nu ser det ut att bli klart inom kort.

Enligt Sky Sports har Manchester United fått grönt ljus att värva Matheus Cunha.

Det har varit på gång ett bra tag. Under gårdagen uppgavs affären mellan Manchester United och Wolverhampton, gällande succéspelaren Matheus Cunha, vara helt klar.



Det skrev åtminstone transferexperten Fabrizio Romano som menade att klubbarna har kommit överens om en värvning i sommar.



Under tisdagen har turerna däremot varit något annat, då United inte uppgavs möta villkoren kring Cunhas utköpsklausul. Då rapporterade BBC-journalisten Sam Mokbel att Manchester-klubben ville stycka upp klausulen, som sägs ligga på drygt 805 miljoner kronor, med betalningar över fem år. Det tyckte inte Wolves om som istället sade sig vilja ha hela summan betald innan säsongen 2026/2027.



Nu verkar det dock, enligt Sky Sports, som att Manchester United har mött Wolverhamptons villkor och har fått grönt ljus att värva brassen. Det innebär även att man kan börja genomföra läkarundersökningen för att sedan låta 26-åringen skriva under sitt nya kontrakt.

BREAKING: Manchester United have met the terms of Matheus Cunha's contract and have been given permission to conclude the deal and start the medical 🚨 pic.twitter.com/GM2PwP9Z1Y

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2025