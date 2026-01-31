Uppgifter: United-tränaren vill ha tillbaka Rashford

Marcus Rashford är utlånad till Barcelona.

Nu vill Manchester United-tränaren Michael Carrick ha tillbaka forwarden.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Alamy

Marcus Rashford var ifrågasatt i Manchester United förra säsongen och hamnade i konflikt med tidigare tränaren Ruben Amorim. Det hela slutade med att engelsmannen lånades ut till Barcelona.

Nu uppger The Telegraph att Uniteds interimtränare Michael Carrick vill ha tillbaka Rashford. En återkomst för engelsmannen uppges vara aktuell om Carrick skulle ta över permanent som tränare i klubben.

Rashfords låneavtal med Barça sträcker sig över säsongen och innehåller en köpoption.