Uppgifter: Uniteds tydliga markering för Rashford-affär

Manchester United står fast.

Laget släpper inte Marcus Rashford för mindre än 30 miljoner euro.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Alamy

Marcus Rashford, 28, anslöt till Barcelona från Manchester United i somras i fjol. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

Det har tidigare rapporterats om att Barcelona vill köpa loss engelsmannen. Rashford uppges trivas i Spanien och kan tänka sig att stanna kvar. Hans inställning till en United-återkomst har inte förändrats trots tränarskiftet.

Enligt ESPN förhandlar klubbarna om en lösning samtidigt som Barça hoppas kunna förhandla om en lägre avgift än överenskommet.

Rashfords prislapp ligger på 30-35 miljoner euro, motsvarande 320-370 miljoner kronor. ESPN skriver att Manchester United står fast vid att Rashford inte släpps billigare än den summan.

28-åringen noteras för 10 mål och 13 assist på 34 tävlingsmatcher i Barcelona den här säsongen.