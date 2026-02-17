Uppgifter: Uniteds tydliga markering för Rashford-affär
Manchester United står fast.
Laget släpper inte Marcus Rashford för mindre än 30 miljoner euro.
Det rapporterar ESPN.
Marcus Rashford, 28, anslöt till Barcelona från Manchester United i somras i fjol. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.
Det har tidigare rapporterats om att Barcelona vill köpa loss engelsmannen. Rashford uppges trivas i Spanien och kan tänka sig att stanna kvar. Hans inställning till en United-återkomst har inte förändrats trots tränarskiftet.
Enligt ESPN förhandlar klubbarna om en lösning samtidigt som Barça hoppas kunna förhandla om en lägre avgift än överenskommet.
Rashfords prislapp ligger på 30-35 miljoner euro, motsvarande 320-370 miljoner kronor. ESPN skriver att Manchester United står fast vid att Rashford inte släpps billigare än den summan.
28-åringen noteras för 10 mål och 13 assist på 34 tävlingsmatcher i Barcelona den här säsongen.
