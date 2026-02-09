Uppgifter: Victor Larsson nära Kalmar FF

Kalmar FF rustar inför allsvenskan.

Enligt Expressen vill KFF plocka in Victor Larsson.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF säkrade allsvenskt kontrakt i fjol. Nu vill klubben förstärka försvaret inför den kommande säsongen.

Enligt Expressen är Kalmar FF bara detaljer från att säkra upp Victor Larsson. Parterna uppges vara överens om ett avtal och väntas presenteras i veckan. 25-åringen kan ansluta som bosman till KFF då han är utan kontrakt.

Victor Larsson kommer senast från IFK Värnamo där han lämnade i fjol. Totalt blev det 139 matcher i Värnamo.