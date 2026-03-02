SUNDBERG: ”Nej Wenderson, det här blev inte så bra”

Han bråkade sig bort från IFK Värnamo och hamnade i Elfsborg.

Efter sju månader i klubben ser han nu ut att lämna – och kanske är det för det bästa.

Det känns på något sätt som att det inte hade blivit så bra i Borås för brassen.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under måndagen som uppgifter från Fotbollskanalen gjorde gällande att Wenderson, 26, ser ut att vara på väg bort från Elfsborg och har fått tillåtelse att besöka en annan klubb. Enligt uppgifterna är klubben mittfältaren besöker hemmahörande i Brasilien.

Uppgifterna om brassen potentiella flytt till sitt hemland kom, för egen del, från nära ingenstans. Det är inte heller så konstigt, då han endast har spelat för de gulsvarta i sju månader efter att ha köpts loss från IFK Värnamo.

Någonstans tycker jag att det är beklagligt om Elfsborg och Wenderson väljer att gå skilda vägar. Samtidigt förstår jag varför det kan vara aktuellt.