Boudri om tröjvalet i LA: ”För Hässelby”

Amin Boudri bär med sig Hässelby även på andra sidan Atlanten.

Hans tröjnummer i LAFC bär tydliga konotationer till hemtrakterna.

– Det är mitt område, säger Boudri till LA FC:s hemsida.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Efter en succésäsong med Gais valde Amin Boudri att byta Göteborg mot megastaden Los Angeles och LAFC. Mittfältaren valde även att byta tröjnummer.

Under sin tid i Gais bar Boudri nummer 10 på ryggen. I LA har han istället valt det mer okonventionella 65. Det finns dock en förklaring bakom beslutet.

– Det är mitt område. Det är där jag är ifrån. Jag är från Hässelby, vi kallar det för 65. Det är därför jag har det här numret. För Hässelby, Stockholm, Sverige, säger Boudri under en Q and A på LA FC:s hemsida.

Boudri får även frågan om han specifikt ville representera sina hemtrakter i Los Angeles, med tanke på att han inte burit numret tidigare.

– Exakt så, svarar svensken.

Det saknas dock en siffra. Den som kan sin Stockholmsgeografi vet säkert att Hässelby har postkod 165. Dessvärre för Boudri tillåts inte fler än två siffror på fotbollströjor.