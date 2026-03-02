JUST NU: Vilken vändning av Gais

Gais vann planenligt sin cuppremiär mot Landskrona och gästar nu Sandviken i jakt på tre nya pinnar.

Efter en mardrömsstart med underläge 0-2 leder nu Gais med 3-2 efter en stark vändning.

Foto: Bildbyrån

Det blev 3-0 hemma mot Landskrona i förra veckans premiäromgång av Svenska cupens gruppspel.

Nu har Gais åkt upp till Sandviken för att bortaspela på Jernvallen. Hemmalaget Sandviken kommer från en tung förlust i sin premiär mot IFK Norrköping.

Här är elvorna från Jernvallen med avsparkstid 19:00:

Sandvikens IF: Lindell – Tagesson, Thörn, van der Laan, Diomande – Backman, Kiani, Vabö, Yaya – Carleton, Wagner.

Gais: Hermansen – Frej, Ågren, Beckman, de Brienne – Lundgren, Holmén, Sletsjøe – Hellgård Knudsen, Salter, Niklasson Petrovic.

Sandviken fick en drömstart hemma på Jernvallen. Christian Wagner satte 1-0 efter elva minuter spelat och bara tre minuter senare utökade superettaklubben genom Alan Carleton.

Gais i rejäl brygga direkt.

Precis före pausvilan reducerade Gais genom Filip Beckman.

Efter dryga timmen spelad var det också kvitterat där bollen med nöd och näppe tog sin över mållinjen efter en tilltrasslad situation och i den 71:a minuten var vändningen fullbordad från allsvenskans tabelltrea i fjol.

William Milovanovic spelade fram till nyförvärvet Henry Sletsjøe som satte 3-2 till Gais.