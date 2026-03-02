Kalle Karlssons löfte infriat efter hyllningen

I Tesfaldet Tekies frånvaro pekade Kalle Karlsson ut Frank Junior Adjei som ersättare.

Så blir det också när Hammarby presenterat sin elva inför bortamötet med ÖSK.

Avspark 19:00.

Foto: Bildbyrån

”Han gjorde ett fenomenalt inhopp, han står först i kön för att ta den platsen till nästa match. Han startar högst troligt utifrån hur han spelade senast”.

Orden var Kalle Karlssons i veckan när frågan kom vem som ska ersätta skadade Tesfaldet Tekie efter otäcka tacklingen i 2-0-segern mot Brage i Svenska cupens gruppspelspremiär.

Hammarbys nya tränare syftade på Frank Junior Adjei, och hyllade samtidigt ghananens egenskaper på planen.

”Frankie är väldigt duktig på att hålla i bollen några extra sekunder för att ge sig själv och sina medspelare tid med bollen”.

Löftet om att Adjei startar mot ÖSK är nu också infriat – det står klart efter att Hammarby nu gått ut med sin startelva inför bortamötet med ÖSK med avspark 19:00 på Behrn arena.

Örebro SK: Ojrzynski, Söderström, Sandberg, Stenberg, Redenstrand, Bovalina, Ortmark, Ibrahimbegovic, Dana, Yakoub, Holmberg.

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Besara, Adjei – Madjed, Kaboré, Okeke

Noterbart är att Jacob Ortmark som lämnade Bajen i vintras efter en misslyckad tid i klubben startar för ÖSK medan Hammarbys rekordaffär Victor Lind inleder på bänken.