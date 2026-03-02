Uppgifter: Vilahamn nära ny klubb

Robert Vilahamn fick sparken av Tottenham i fjol.

Nu uppges den svenske tränaren vara nära Portland Thorns i USA.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Robert Vilahamn, 43, fick sparken av Tottenham Hotspur i fjol. Sedan dess har svensken stått utan något tränaruppdrag.

Nu kan Vilahamn vara nära att ta över en klubb i USA.

Enligt ESPN rör det sig om Portland Thorns och parterna ska vara överens om ett avtal. Klubben ska länge ha letat efter en ny tränare och Vilahamn lär bli nästa.

Robert Vilahamn var tidigare assisterande tränare i BK Häcken innan han tog över damlaget. Där basade 43-åringen mellan 2021 och 2023 innan han lämnade för Spurs.