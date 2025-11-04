Uppgifter: Vill lämna toppklubben – drar till sig intresse

Nathan Aké har fått sparsamt med speltid i Manchester City den här säsongen.

Nederländerna uppges därför nu vilja lämna den engelska toppklubben.

Och intresse för hans tjänster ska finnas.

Foto: Bildbyrån

Nathan Aké har varit oerhört viktig för Manchester City de senaste säsongerna, men i år har försvararen hittills fått väldigt sparsamt med speltid.

Det har hittills blivit åtta framträdanden och 391 minuter på plan. I Premier League har han exempelvis bara startat en match.

Aké ser därför ut att överväga sin framtid och CaughtOffside rapporterar nu att han vill lämna klubben i januari.

Enligt uppgifterna så ska det även finnas en hel del intresse för nederländaren. Italienska klubbar som Inter och Juventus finns med i bilden, men även Crystal Palace sägs vara intresserade.

30-åringen sitter på kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2027.