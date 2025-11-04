Uppgifter: Vill lämna toppklubben – drar till sig intresse
Nathan Aké har fått sparsamt med speltid i Manchester City den här säsongen.
Nederländerna uppges därför nu vilja lämna den engelska toppklubben.
Och intresse för hans tjänster ska finnas.
Nathan Aké har varit oerhört viktig för Manchester City de senaste säsongerna, men i år har försvararen hittills fått väldigt sparsamt med speltid.
Det har hittills blivit åtta framträdanden och 391 minuter på plan. I Premier League har han exempelvis bara startat en match.
Aké ser därför ut att överväga sin framtid och CaughtOffside rapporterar nu att han vill lämna klubben i januari.
Enligt uppgifterna så ska det även finnas en hel del intresse för nederländaren. Italienska klubbar som Inter och Juventus finns med i bilden, men även Crystal Palace sägs vara intresserade.
30-åringen sitter på kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2027.
