Mikkel Ladefoged, 22, har gjort succé.

Nu kan VSK tappa den danske anfallaren.

– Det finns Superliga-intresse, säger Farzam Abolhosseini i Tipsbladets podcast ”Transferguru”.

Foto: Bildbyrån

I sin första säsong i Sverige mäktade det danska Västerås SK-förvärvet Mikkel Ladefoged med hela tio mål på bara 15 matcher i superettan. Anfallaren, som anslöt till VSK från Sönderjyske inför årets säsong, missade i stort sett halva året, men sedan sommaren öste Ladefoged in mål för superettan-segraren.

Nu kan succédansken lämna. Enligt Tipsbladets transferexpert Farzam Abolhosseini finns det intresse från den danska högstaligan Superliga.

– Det finns Superliga-intresse för Mikkel Ladefoged. Han blev månadens spelare i Västerås SK tillbaka i oktober, säger han i podcasten ”Transferguru”.

Vilka klubbar som är intresserade framgår inte av uppgifterna.

– Han blir intressant att följa nu eftersom deras säsong är slut. Det är nu de ska byta eller skriva nya kontrakt. Så honom tycker jag att vi ska hålla ett öga på, fortsätter Abolhosseini.

Mikkel Ladefoged har kontrakt med VSK över 2028.