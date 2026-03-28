Uppgifter: Wharton kan lämna Crystal Palace i sommar

Adam Wharton uppges vara på väg bort från Crystal Palace.

Han har siktet inställt på spel i Champions League.

Efter flera starka säsonger har Adam Wharton etablerat sig som en av de mest lovande unga mittfältarna i Premier League. Han har också blivit en återkommande del av Englands landslagssamlingar och kopplats ihop med flera storklubbar.

Enligt The Sun pekar mycket på att 20-åringen byter klubb i sommar. Ambitionen ska vara att ta nästa steg i karriären och spela Champions League-fotboll. Det är något han inte väntas få möjlighet till i Crystal Palace.

Wharton står noterad för 63 Premier League-matcher för klubben och har tidigare spelat för Blackburn Rovers.