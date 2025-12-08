Uppgifter: Wharton närmar sig Manchester United

Adam Wharton, 21, kan lämna Crystal Palace.

Mittfältaren uppges vara jagad av Manchester United.

Detta enligt brittiska Mirror.

Foto: Bildbyrån

Adam Wharton har varit en av flera spelare i Crystal Palace som har lyfts fram. 21-åringen noteras för tre assist på 20 tävlingsmatcher den här säsongen och han är redan eftertraktad.

Enligt brittiska Mirror har Manchester United med Wharton på sin lista över alternativ inför januarifönstret. Mirror uppger att 21-åringen kostar runt 70 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 876 miljoner svenska kronor.

– När han var i Blackburn satte vi oss ner och pratade om att sikta mot stjärnorna och spela för England, sa Whartons agent James Featherstone till Talksport.

Adam Whartons kontrakt med Crystal Palace sträcker sig till sommaren 2029.