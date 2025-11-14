Uppgifter: William Lundin aktuell för flera klubbar

William Lundin lämnade Degerfors i sommars.

Nu avslöjar Fotbollskanalen att Lundin är aktuell för flertalet klubbar och har haft möte med HJK Helsingfors.

– Jag har träffat en utländsk klubb men kan inte kommentera vilken, säger Lundin med Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

William Lundin fick lämna Degerfors i somras och har sedan dess inte haft ett uppdrag.

Nu kan Fotbollskanalen avslöja att Lundin är aktuell för flertalet klubbar utomlands och ska ha haft ett möte med HJK Helsingfors.

– Jag har träffat en utländsk klubb men kan inte kommentera vilken. Samma gäller dialogen med de svenska klubbarna, säger han till Fotbollskanalen.