Uppgifter: Wolves sparkar Vitor Pereira

Wolverhampton har fått nog.

Nu sparkar Premier League-klubben tränaren Vitor Pereira.

Det rapporterar The Telegraph.

Wolverhampton har fått en tuff start på säsongen i Premier League. Efter tio spelade matcher ligger klubben sist i tabellen och har inte vunnit en enda match.

Under söndagen rapporterar The Telegraph att tränaren Vitor Pereira entledigas. Portugisen skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Wolves men uppges nu gå skilda väger.

Pereira anslöt till Wolves i december i fjol och tog laget till en 16:e plats förra säsongen. Han har tidigare varit verksam i klubbar som Flamengo, Fenerbahce och Porto.

Wolves ställs mot Chelsea i nästa match.