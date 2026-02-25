Uppgifter: Xavi högaktuell för att ta över Marocko

Han har inte tränat ett lag sedan 2024 – då han lämnade FC Barcelona.

Nu är Xavi högaktuell för att ta över Marockos landslag.

Det rapporterar spanska Marca.

Foto: Bildbyrån

Den före detta storspelaren Xavi lämnade uppdraget som huvudtränare för FC Barcelona under sommaren 2024 och har stått utan tränaruppdrag sedan dess.

Många rykten har florerat kring spanjoren under de senaste åren men inget har alltså blivit verklighet. Inom kort kan det dock bli ändring på det.

Lyssnar man till spanska Marca ser det marockanska fotbollsförbundet Xavi som en mycket adekvat ersättare till den nuvarande förbundskaptenen, Walid Regragui. Enligt uppgifterna ska 46-åringen också vara positivt inställd till att ta över landslaget inför sommarens VM.

Problemet? Walid Regragui är alltjämt förbundskapten för Marocko men ryktas vara nära att lämna sin tjänst.

I sin VM-grupp har Marocko lottats tillsammans med Brasilien, Skottland och Haiti. Under sin period som huvudtränare för ”Barca” spelade hans lag 143 matcher, där man vann 89 av dem.