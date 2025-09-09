Uppgifter: Zidane väntas ta över franska landslaget

Didier Deschamps kommer att lämna sitt uppdrag efter VM 2026.

Därför behöver Frankrike en ny förbundskapten.

Enligt L’Equipe kommer Zinedine Zidane att föräras uppdraget.

Foto: Alamy

Didier Deschamps har varit förbundskapten för Frankrike sedan 2012.

Efter VM-slutspelet nästa sommar har dock 56-åringen gjort sitt på posten, detta förutsatt att Frankrike tar sig dit.

Efter det behöver den stora fotbollsnationen en ny ledare. Det kommer högst troligt att bli i form av Zinedine Zidane.

Det rapporterar L’Equipe som skriver att den förre storspelaren och tidigare Real Madrid-tränaren har börjat förbereda sig på att ta över efter Deschamps. Vidare sägs han följa landslaget noga och ska även har varit i kontakt med den tidigare förbundskaptenen, Laurent Blanc.

Sedan tidigare har Zidane berättat att han inte skulle ha någonting mot att bli förbundskapten för Frankrike.

– Givetvis, det är en dröm, sade han i maj enligt L’Equipe.