Vändningen: Vinicius förlänger med Real Madrid

Spekulationerna kring Vinicius Juniors framtid i Real Madrid ser ut att ta slut .

Sjärnan kommer förlänga sitt kontrakt som löper till 2027, rapporterar spanska Marca.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Juniors framtid i Real Madrid har varit en het fråga de senaste veckorna. Tidigare rapporter från tyska Bild och schweiziska Sky Sports talade om möjliga försäljningar och spänningar mellan brassen och tränaren Xabi Alonso.

Nu rapporterar spanska Marca att Vinicius är nöjd i klubben och att han vill stanna. Både spelaren och Real Madrid har inlett samtal om en kontraktsförlängning, och parterna närmar sig enligt uppgifterna en överenskommelse.

Vinicius har varit en nyckelspelare sedan sin ankomst 2018 och stått för 111 mål och 87 assist på 338 matcher.