Vill förlänga med favoriten: ”Ja, hundra procent”

Carl Gustafsson som har haft det väldigt tufft de senaste åren sitter på ett utgående kontrakt med Kalmar FF.

För Smålandsklubben är det dock inget snack gällande framtiden, förutsatt att mittfältaren mår bra.

– Calle var egentligen en av de första som jag satte mig ned med och pratade med. Vi vill förlänga givetvis, säger sportchef Mats Winblad till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Carl Gustafsson sågs som en av allsvenskans mest spännande inför säsongen 2023, men efter fyra omgångar blev det inget mer spel för mittfältaren.

Det skulle sedan dröja 29 månader innan han gjorde comeback på planen. Den kom under hösten i fjol mot Sandvikens IF och mittfältaren blev målskytt direkt.

Totalt blev det fem matcher för Gustafsson under hösten, varav en från start och han noterades totalt för två mål.

Den hårt skadedrabbade mittfältaren sitter nu på ett kontrakt med Kalmar FF som löper ut i sommar, för Smålandsklubben, där han är en stor favorit, finns det dock inte några som helst frågetecken kring en förlängning, förutsatt att Gustafsson själv mår bra.

– Calle var egentligen en av de första som jag satte mig ned med och pratade med. Vi vill förlänga givetvis, du har rätt i allt det du säger, han är väldigt uppskattad både på och utanför planen, så från vår sida är det inga konstigheter med det, säger sportchef Mats Winblad till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sedan handlar det också lite grann för Calle och för oss, men framförallt för Calle, att han känner att han är på en bra plats på planen. När han är det så återupptar vi de diskussionerna. Det viktigaste för oss och för honom är välmåendet just nu och att han är på planen, där han vill vara.

Så förutsatt att allt är som det ska vara så är det glasklart för er att ni vill förlänga?

– Ja, hundra procent, svarar Winblad tydligt.