Ystad inväntar pengar från Larsson-affären

Ystads IF skulle ha fått en ersättning för Hugo Larssons flytt från MFF till Eintracht Frankfurt.

Nu inväntar Skåneklubben fortfarande betalning – två år senare.

– Det är klart det har en betydelse för oss, säger Ystads ordförande Jonas Lellky till Aftonbladet.

När Ystads IF-fostrade Hugo Larsson såldes av Malmö FF till Eintracht Frankfurt skulle moderklubben ha fått ersättning.

Närmare bestämt en solidaritetsersättning som är ett bidrag som går till klubbarna som fostrat spelaren som gör flytten. Enligt Ystads Allehanda skulle Hugo Larssons moderklubb erhållit runt 300 000 kronor när Larsson gick till Bundesliga. En betalning som de ännu inte har fått.

– Hela systemet är segt och byråkratiskt. Det är Fifa som gjort fel med en felaktigt registrerad spelare, men nu ligger ärendet hos Svenska Fotbollförbundet, som har full koll, säger Ystads ordförande Jonas Lellky till lokaltidningen.

Samtidigt säger Lellky till Aftonbladet att Larsson-pengerna kan göra stor skillnad för föreningen.

– Det är klart det har en betydelse för oss. Sedan är det ingenting som vi har budgeterat med och det är inga pengar vi behöver på det sättet. Verksamheten går runt bra ändå. Men det är klart det är ett fint tillskott, säger Lellky.

Larsson spelade även för kubben SoGK Charlo men det var innan 12 års ålder vilket innebär att Charlo inte har rätt till ersättning.