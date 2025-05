Bois och ÖIS delade på poängen i toppmatchen

Landskorna Bois tog emot Örgryte IS i superettan under måndagskvällen.

Då slutade matchen oavgjort – efter två drömmål.

Två av superettans mest formstarka lag ställdes mot varandra under måndagskvällen.



Detta i form av Örgryte IS som gästade Landskrona Bois i Skåne.



Matchen skulle inte bli någon målrik sådan, även om de målen som gjordes var snygga sådana.



I den första halvleken stod nämligen ÖIS Noah Christoffersson för en riktig kalasträff när han dundrade upp bollen i krysset.



I den andra halvleken skulle Landskrona svara, genom en vacker nick från Gustaf Bruzelius från ett svårt läge.



Det blev matchens två enda mål och lagen delade således på poängen. Landskrona Bois ligger fortsatt trea i superettan samtidigt som Örgryte IS är femma.

Startelvor:



Landskrona Bois: Pettersson – Bruzelius, Perez, Westström, Rahmani – Egnell, Nilsson, Capotondi – Sundberg, Odhiambo, Sylisufaj.



Örgryte IS: Gustafsson – Azulay, Dyrestam, Styffe – Dahlqvist, Vindehall, Mujanic, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Sana.