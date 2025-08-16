Brage tog tredje raka – vände mot VSK

IK Brage är inne i fin form.

Trots tidigt underläge denna lördag så blev det seger.

Detta då man vände hemma mot Västerås SK.

Västerås SK besökte Domnarsvallen denna lördag och det var gästerna som började bäst.

Redan i den 7:e minuten tog man ledningen genom Karl Gunnarsson, men sedan var det formstarka Brage som skulle ta över.

Strax före paus kvitterade hemmalaget genom Gustav Nordh och precis efter paus tog man ledningen genom Amar Muhsin.

En kvart senare så utökades ledningen till 3–1 genom Haris Brkic och det blev även slutresultatet.

Dagens seger var Brages tredje raka i superettan och totalt har man nu fem raka matcher i serien utan förlust.