Falkenberg-tränaren: ”Freddy ett monster”

Under lördagen ställs Falkenbergs FF mot Västerås SK – där bortalaget kan säkra spel i allsvenskan nästa år.

Det vill inte FFF-tränaren Christoffer Andersson ska hända.

– Ingen ska komma till vår hemmaplan och njuta av segern, säger han till VLT.

Foto: Bildbyrån

Imorgon, lördag, har Västerås SK chans att säkra uppflyttning till allsvenskan vid seger borta mot Falkenbergs FF.

Det vill inte nykomlingens huvudtränare, Christoffer Andersson, ska få hända.

– Ingen ska komma till vår hemmaplan och njuta av segern. Västerås ska inte få fira hos oss, säger han till VLT.

Däremot menar FFF-tränaren att han har imponerats av det som VSK har presterat under den senaste tiden.

– Västerås var inte det bästa laget i våras men nu är de urstarka. Det är ett hårt jobbande lag där alla kämpar djuriskt, säger han och berättar att det finns en spelare i bortalaget de behöver ha koll på:

– Alla topplag har bra mittbackar och hos Västerås är Freddy (Nsabiyumva) ett monster. Helt ostoppbar. Diagne bra på mitten och den långa killen på topp (Mikael Ladefoged) har varit riktigt vass, avslutar Andersson.

Matchen mellan Falkenbergs FF och Västerås SK har avspark klockan 13.00.



