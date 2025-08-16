Giffarna bäst i Norrland – vann derbyt mot ÖFK

Norrlandsderby denna lördag.

Gif Sundsvall mot Östersunds FK i Östersund.

Då vann bortalaget med 3–1.

Denna lördag bjöds vi på ett spännande möte i superettan, detta då det var dags för säsongens andra Norrlandsderby mellan Gif Sundsvall och Östersunds FK.

Derbyt i Sundsvall i somras slutade med delad pott, men så blev inte fallet denna lördag.

Bortalaget Gif Sundsvall kopplade tidigt grepp om matchen via ett drömmål från Marc Manchon.

Marc Manchón Armans får till en drömträff och GIF Sundsvall tar ledningen mot Östersund! 🎯



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/ivLoLuWupG — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 16, 2025

Bortalaget var dock inte klara där.

I den andra halvleken utökade man två gånger om, först genom Taiki Kagayama från straffpunkten och med kvarten kvar satte Yacqub Finey dit 3–0.

ÖFK reducerade i matchens slutskede genom Chovanie Amatkarijo, men närmare än så kom inte hemmalaget.