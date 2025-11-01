Guide: Inför slutstriden i superettan

Två lag kommer att säkra spel i allsvenskan.

Kalmar FF, Örgryte IS, eller Västerås SK?

Så ser förutsättningarna ut inför omgång 29 i superettan.

Foto: Bildbyrån

Superettan lider mot sitt slut och det har varit en jämn kamp i toppen av tabellen. De senaste omgångarna har det blivit allt klarare att det står mellan tre lag att säkra avancemang upp till allsvenskan.

Det är Kalmar FF, Örgryte och Västerås SK som slåss om att säkra kontraktet till den svenska högstaserien. I omgång 29 kommer åtminstone ett lag att bli klart.

Förutsättningarna

Under lördagen är det Kalmar FF som ställs mot Örgryte IS. I och med att KFF toppar tabellen räcker det med ett kryss för att gå upp till allsvenskan igen. För Öis krävs det en seger för att ha en chans att ta sig upp. Det hela hänger på att Västerås SK tappar poäng i den sista omgången och att Öis vinner även i den omgången.

VSK ligger på en andra plats med fyra poäng ned till trean Öis. Västeråsarna behöver bara ta poäng för att gå upp då poängskillnaden ner till trean blir för stor och innebär att Örgryte behöver kvala.

Siffrorna visar: Så slutar superettan

Enligt superdatorn BETSiE är det klart att Kalmar och Västerås SK kommer att få jubla först. Chansen att KFF slutar topp två är 99,7 procent och VSK:s chanser är 97,5 procent. För Örgrytes del ser det ut att bli kvalspel. Chansen att sluta på en tredjeplats är 97,2 procent.

Örgryte mot Kalmar FF och VSK som ställs mot Falkenberg startar 13.00.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar superettan-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.