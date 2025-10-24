JUST NU: VSK tillfällig serieledare – slog Öis på bortaplan

Toppmöte i superettan.

Örgryte IS tog emot Västerås SK.

Matchen slutade 2–0 till VSK.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen tog Örgryte IS emot Västerås SK på Gamla Ullevi i Göteborg. De båda lagen är med och slåss i den absoluta toppen av superettan och det var viktiga poäng som det spelades om för att säkra ett allsvenskt kontrakt och slippa kvalspel.

Öis låg på en tredjeplats och en trepoängare skulle ge dem en förstaplats. Samtidigt hade även VSK möjlighet att knipa förstaplasten vid seger.

Det var bortalaget som fick en drömstart när VSK:s målspruta Mikkel Ladefoged nickade in 1–0 efter en kvart.

Efter VSK-målet vaknade Örgryte och jagade kvittering. Göteborgsklubben lyckades dock inte replikera innan första halvlek var över.

I den andra akten dröjde det till den 69:e minuten innan nästa mål gjordes. Då var det återigen VSK som genom Axel Taonsa utökade till 2–0.

Matchen slutade 2–0 till VSK som därmed tog en tillfällig serieledning i superettan framför Kalmar FF som har en match mindre spelad.

