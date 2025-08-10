Kalmar tog viktig seger i toppmötet med Varberg
Kalmar FF tog emot Varbergs Bois under söndagen.
Detta i ett toppmöte i superettan – som KFF vann.
Detta efter att Tomas Kalinauskas och Lars Sætra gjort varsitt mål.
Med 17 spelade omgångar i superettan stod Kalmar FF på 32 inspelade poäng och låg på en andraplats i tabellen.
Varbergs Bois hade i sin tur spelat in 28 poäng och låg ett par placeringar under KFF.
Under söndagen ställdes de två toppklubbarna mot varandra – i en match som smålänningarna skulle vinna.
Detta efter att Tomas Kalinauskas, i den 43 minuten, mötte en cutback-passning med ett tillslag gjort sitt första mål i superettan.
Tomas Kalinauskas gör sitt första mål i Superettan när Kalmar tar ledningen mot Varbergs BoIS! 🔴
Fem minuter in i den andra halvleken skulle KFF utöka då Lars Sætra mött en hörna med pannan och nickat in 2-0.
Med fyra ordinarie minuter kvar hade Kalmar ett jätteläge att göra 3-0 då man tilldömdes en straffspark, men Melker Hallberg lyckades inte konvertera den till ett mål.
Således vann Kalmar FF toppmötet med 2-0 och rycker från Varbergs Bois i toppen.
