Kalmar tog viktig seger i toppmötet med Varberg

Kalmar FF tog emot Varbergs Bois under söndagen.

Detta i ett toppmöte i superettan – som KFF vann.

Detta efter att Tomas Kalinauskas och Lars Sætra gjort varsitt mål.



Med 17 spelade omgångar i superettan stod Kalmar FF på 32 inspelade poäng och låg på en andraplats i tabellen.

Varbergs Bois hade i sin tur spelat in 28 poäng och låg ett par placeringar under KFF.

Under söndagen ställdes de två toppklubbarna mot varandra – i en match som smålänningarna skulle vinna.

Detta efter att Tomas Kalinauskas, i den 43 minuten, mötte en cutback-passning med ett tillslag gjort sitt första mål i superettan.

Tomas Kalinauskas gör sitt första mål i Superettan när Kalmar tar ledningen mot Varbergs BoIS! 🔴 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/xGYOGx7Elf — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 10, 2025

Fem minuter in i den andra halvleken skulle KFF utöka då Lars Sætra mött en hörna med pannan och nickat in 2-0.

Med fyra ordinarie minuter kvar hade Kalmar ett jätteläge att göra 3-0 då man tilldömdes en straffspark, men Melker Hallberg lyckades inte konvertera den till ett mål.

Således vann Kalmar FF toppmötet med 2-0 och rycker från Varbergs Bois i toppen.