Foto: Bildbyrån

Kalmar tog viktig seger i toppmötet med Varberg

    Redaktionen

    Kalmar FF tog emot Varbergs Bois under söndagen.
    Detta i ett toppmöte i superettan – som KFF vann.
    Detta efter att Tomas Kalinauskas och Lars Sætra gjort varsitt mål.


    Med 17 spelade omgångar i superettan stod Kalmar FF på 32 inspelade poäng och låg på en andraplats i tabellen.

    Varbergs Bois hade i sin tur spelat in 28 poäng och låg ett par placeringar under KFF.

    Under söndagen ställdes de två toppklubbarna mot varandra – i en match som smålänningarna skulle vinna.

    Detta efter att Tomas Kalinauskas, i den 43 minuten, mötte en cutback-passning med ett tillslag gjort sitt första mål i superettan.

    Fem minuter in i den andra halvleken skulle KFF utöka då Lars Sætra mött en hörna med pannan och nickat in 2-0.

    Med fyra ordinarie minuter kvar hade Kalmar ett jätteläge att göra 3-0 då man tilldömdes en straffspark, men Melker Hallberg lyckades inte konvertera den till ett mål.

    Således vann Kalmar FF toppmötet med 2-0 och rycker från Varbergs Bois i toppen.

