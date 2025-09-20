Örgryte fortsatt serieledare – slog Helsingborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Örgryte slog Helsingborg i superettan.
Segern innebär att Öis behåller serieledningen.
Matchen slutade 1–0.
Örgryte IS jagade tre poäng borta mot Helsingborgs IF för att ytterligare ta kliv mot en uppflyttning till allsvenskan.
Efter 38:a minuter tog Öis ledningen. Isak Dahlqvist hittade fram med ett inlägg till Anton Andreasson som sköt bollen på volley in i mål.
– Det finns inte jättemycket att klaga på, förutom att vi inte gjorde fler än ett mål. Jag tycker att vi var bra, sa Andreasson till HBO Max i paus.
I den andra halvleken höll Örgryte tätt och Helsingborg lyckades inte kvittera. Matchen slutade 1–0 till Öis som befäster förstaplatsen i superettan.
Den här artikeln handlar om: