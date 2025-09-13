ÖSK bröt sviten – vann mot Östersund

Örebro SK har brutit mardrömssviten.

Krisklubben vann med 2–0 mot Östersund.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK låg på jumboplacering i superettan inför lördagens match möt Östersunds FK. Faktum är att ÖSK inte tagit en enda trepoängare fram till lördagens drabbning i superettan.

När matchen blåstes av stod det klart att den nattsvarta sviten var över. Örebro SK vann med 2–0.

Det första målet kom i den 42:a minuten. Det var hemvändaren Ahmed Yasin som spelades fram i djupled och dundrade in bollen vid första stolpen.

– Vi har pratat om att jag ska gå i djupled. Nu fick jag bollen i rätt tid och då sitter den där den ska, förklarade Yasin i halvtid till HBO Max.

I den andra halvleken utökade hemmalaget. Ännu en gång var Yasin involverad när han skjut in bollen framför mål som styrdes in av en ÖFK-spelare.

2–0 räckte för att ge Örebro SK deras första seger på hela säsongen.