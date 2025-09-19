Östersund slog jumbon: ”Det känns underbart”

Östersunds FK tog en viktig seger mot Umeå FC.

Matchen slutade 3–0 till ÖFK.

Under fredagen spelades det ett Norrlandsderby i superettan. Östersunds FK tog emot jumbon Umeå FC på Jämtkraft Arena. ÖFK som inför matchen inte hade tagit en seger sedan i juli fick en drömstart på matchen.

I den 12:e minuten tog de ledningen genom Chovanie Amatkarijo. ÖFK gick därmed in i paus med en ledning.

I den andra halvleken dröjde det bara fem minuter innan Simon Marklund utökade till 2–0. Sedan gick det fort. I den 52:a minuten stängde Jabir Abdihakim Ali matchen med 3–0-målet.

– Just nu känns det underbart. Man var jäkligt besviken efter förra matchen. Nu studsar vi tillbaka och gör en bra prestation. Det är bra. Riktigt bra, säger Marklund till HBO Max efter matchen.