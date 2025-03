JUST NU: Östersunds FK kan dra sig ur superettan

Ekonomin i Östersunds FK är alltjämt ansträngd.

Klubben riskerar nu att tvingas dra sig ur superettan.

– Det återstår cirka sex miljoner för att vi ska kunna starta superettan, säger ordförande Anders Cederberg till fotbollz.se.

Ifjol tvingades Östersunds FK kvala sig kvar i superettan, men om man kommer till spel när serien drar igång om lite drygt tio dagar är ännu osäkert.

Östersunds FK meddelade för ett tag sedan att man jobbade på att få in elva miljoner kronor och via sin hemsida meddelar nu klubben att man hittills bara fått in hälften av den summan.

Klubbens ordförande, Anders Cederberg, berättar att det inte är aktuellt att inleda seriespelet ifall man inte kan fullfölja det.

– Vi har i nuläget inte det kapital som behövs för starta och genomföra säsongen, men vi jobbar vidare för att kunna lösa det, säger Anders Cederberg, ordförande för Östersunds FK Elitfotboll AB, till fotbollz.se.

Cederberg resonerar vidare:

– För några dagar sedan såg det ganska ljust ut för att vi skulle få in det kapital krävs, men vi har misslyckats med det. Vi har bara att trist konstatera fakta, att det inte blir någon superettan för Östersund i år, säger han.

Via sin hemsida meddelar ÖFK att man fortsatt söker externa investerare.

”Vi har aktivt sökt investeringar till elitbolaget. Just nu har externa parter arbetat fram en tänkt investeringsmodell för att kunna investera i lagets spelartrupp. Förra veckan gjorde ÖFK bedömningen att detta kändes genomförbart och att ekonomin skulle hamna i balans. Just nu känns det inte lika klart att klubben klarar detta, ungefär hälften av det uppsatta målet om 11 miljoner saknas. Gensvaret behöver öka för att det ska spelas elitfotboll på Jämtkraft Arena under 2025”.