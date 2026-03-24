Så slutar superettan 2026 – enligt media

SOLNA. Om mindre än två veckor drar superettan-säsongen igång.

I dag presenterades det årliga mediatipset på upptaktsträffen i Solna.

Där tippades IFK Norrköping att vinna serien och avancera till allsvenskan.

Efter en spännande säsong 2025 slutade Västerås SK och Kalmar FF på första- respektive andraplats och tog steget upp till allsvenskan.

Från högstaserien degraderades IFK Värnamo och Östers IF – innan Örgryte IS besegrade IFK Norrköping i kvalet och säkrade en plats i svensk fotbolls finrum.

I dag, tisdag, hade samtliga 32 elitklubbar i Sverige samlats på Quality hotel intill Strawberry arena för den åriga upptaktsträffen. Under förmiddagens scenprogram presenterades media, och tränarnas, tippning av de två serierna.

För superettans del tippas IFK Norrköping att sluta högst upp i tabellen, samtidigt som IFK Värnamo kniper den andra direktplatsen till allsvenskan. På kvalplats förväntas Östers IF att hamna samtidigt som Nordic United och Norrby IF ser ut att få vinka farväl till superettan.

Hela mediatipset för superettan 2026: