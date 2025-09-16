Så ställer HIF och Bois upp i Skånederbyt

Under tisdagskvällen går den 22:a omgången av superettan i mål.

Detta då Helsingborgs IF tar emot Landskrona Bois i ett Skånederby.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

Efter 21 omgångar i superettan har Helsingborgs IF spelat in 27 poäng och befinner sig på en elfteplats i en haltande tabell.

Landskrona Bois står i sin tur på 32 poäng och är just nu nionde bästa i den svenska andraligan.

Under tisdagen ställs de två klubbarna mot varandra i ett hett Skånederby på Olympia.

Startelvor:

Helsingborgs IF: Brattberg: Örn, Birkfeldt, Nilsson, Bengtsson – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Chrupalla – Svensson, Johansson.

Landskrona Bois: Pettersson; Rahmani, Jonsson, Bruzelius, Jensen, Egnell, Näsström, Nilsson, Björkqvist, Odihambo, Mohamed.