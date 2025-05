Så startar HIF och Brage i bottenstriden

Under tisdagskvällen avslutas den sjunde omgången av superettan.

Detta med ett tidigt bottenmöte mellan Helsingborgs IF och IK Brage.

Matchen har avspark 19.00.

Efter sex omgångar i superettan befinner sig Helsingborgs IF på en 13:e-plats i tabellen med sex inspelade poäng.



IK Brage återfinns två hack upp, på en elfteplats, med åtta poäng.



Under tisdagskvällen ställs de två tidiga bottenklubbarna mot varandra i en match om tre viktiga poäng.



Den börjar vid 19.00 – med följande startelvor:



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Bengtsson – Akimey, Kjellnäs, Asoma, Svensson – Svanbäck, Aga.



IK Brage: Frodig; Zetterström, Wålemark, Persson, Stensson, Trpcevski, Berggren, Lundin, Brkic, Nordh, Weilid.