JUST NU: Sandviken slog Trelleborg

Trelleborg tog emot Sandviken i superettan.
Matchen slutade 2–1 till Sandviken.
Under söndagen tog Trelleborg emot Sandvikens IF i superettan. TFF som ligger i den nedre delen av tabellen behövde en seger för att kunna klättra bort från nedflyttnings- och kvalplats.
Starten på matchen blev till Sandvikens fördel som i den 12:e minuten tog ledningen genom mittfältaren Filip Olsson. I halvtid var det gästerna som ledde matchen.
I den 56:e minuten svarade Trelleborg för en kvittering. Fredrik Martinsson tog vara på slarv av Sandvikens försvar och placerade in 1–1.
I den 80:e minuten återtog Sandviken ledningen genom Victor Backman vilket blev matchens sista mål.
