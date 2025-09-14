JUST NU: Sandviken slog Trelleborg

Trelleborg tog emot Sandviken i superettan.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog Trelleborg emot Sandvikens IF i superettan. TFF som ligger i den nedre delen av tabellen behövde en seger för att kunna klättra bort från nedflyttnings- och kvalplats.

Starten på matchen blev till Sandvikens fördel som i den 12:e minuten tog ledningen genom mittfältaren Filip Olsson. I halvtid var det gästerna som ledde matchen.

I den 56:e minuten svarade Trelleborg för en kvittering. Fredrik Martinsson tog vara på slarv av Sandvikens försvar och placerade in 1–1.

I den 80:e minuten återtog Sandviken ledningen genom Victor Backman vilket blev matchens sista mål.

Matchen slutade 2–1 till gästerna.