Shakir stor hjälte – säkrade Östers första seger

Östers IF spelade allsvensk fotboll förra året.

Nu har man vunnit sin första match i superettan 2026.

Detta efter att Al-Hussein Shakir avgjort i slutminuterna.

I premiären gästade man Helsingborgs IF – och föll med 4-1. Därefter tog man emot Örebro SK och spelade lika på noll.

I dag hade Östers IF rest till Västkusten för att gästa IK Oddevold, som i sin tur hade kryssat mot Sandviken och vunnit en mycket svängig match mot Brage.

På Nordic Wellness arena i Göteborg, där Oddevold har ”tvingats” spela sina hemmamatcher i början av säsongen, skulle hemmalaget inleda bäst och ta ledningen efter 34 spelade minuter. För målet stod Jesper Merbom Adolfsson som vackert placerade in 1-0-målet vid den bortre stolpen.

Till den andra halvleken hade bortalaget från Växjö laddat batterierna och var redo från det att domaren blåste i sin vissla. Med 49 sekunder spelade av den andra akten klackade Linus Carlstrand snyggt in 1-1 efter ett inlägg från Daniel Ask.

Med ett par minuter kvar skulle också ledningsmålet komma för bortalaget. Samuel Burakowsky slog in ett inlägg som 19-årige Al-Hussein Shakir placerade in helt omarkerad. Målet var mittfältarens första i superettan och innebar att Östers IF tog sin första seger i år.