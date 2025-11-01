Västerås SK tillbaka i allsvenskan

Västerås SK avancerar till allsvenskan 2026.

Detta efter att ha vunnit mot Falkenberg med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK åkte ur allsvenskan 2024 efter att ha slutat sist. Nu står det klart att de är tillbaka i den svenska högstaserien.

Detta efter att VSK spelat lika borta mot Falkenberg under lördagen. Matchen slutade 1–0 efter ett sent mål av Mamadou Diagne.

Det räckte för att VSK skulle knipa avancemang till allsvenskan tillsammans med Kalmar FF.

– Otroligt skönt. Vi har längtat efter det, så det är jätteskönt och jag tror kvällen kommer bli ännu bättre, säger Max Larsson i VSK till HBO Max.

Larsson fortsätter:

– Man kände ju att det var nära, men man ville inte ta ut något i förskott när domaren kallade in oss (efter målet). Det var jätteskönt, som en lättnad nu, att känna att vi går upp nu och får en ny chans i allsvenskan.

