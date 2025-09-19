Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: VSK tog viktig seger – hakar på i toppstriden

Västerås SK ställdes mot Oddevold under fredagen.
Då vann VSK med 2–0.

Västerås SK är med och slåss i toppen av superettan. Under fredagen ställdes de mot Oddevold och inför matchen stod båda lagen på 41 poäng.

Den första halvleken förblev mållös.

– Det är bra. Vi låter de springa mycket och nu i andra så gäller det kanske att spela lite snabbare men vi får inte heller ge bort bollar så att de kan kontra på oss, säger VSK-spelaren Jonathan Ring i paus till HBO Max.

I den andra akten var det hemmalaget VSK som tog ledningen. Mikkel Ladefoged snappade upp en boll i Oddevolds straffområde och placerade upp bollen i krysset.

VSK stängde sedan matchen när Moussa Diallo gjorde 2–0-målet i den 87:e minuten. Hans första fullträff för Västerås SK.

Segern innebär att VSK ligger på 44 poäng. En poäng bakom serieledarna Örgryte som har en match mindre spelad.

