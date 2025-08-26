Samuel Brolin har gjort illa handen och kommer inte till spel mot Helsingborgs IF.

Det uppger Barometern som även har pratat med målvakten som kommer att stå i Brolins ställe.

– Jag vill alltid spela matcher, så det ska bli kul, säger Jakob Kindberg till tidningen.

Foto: Bildbyrån.

Under måndagen genomförde Kalmar FF sin sista träning inför tisdagens match mot Helsingborgs IF på Guldfågeln arena.

Då tränade alla spelare för fullt, utom en. Målvakten Samuel Brolin som har vaktat buren i samtliga KFF:s matcher under säsongen sades vara ”förkyld” men uppges, enligt Barometern, ha setts på sjukhus med en lindad hand.

Enligt uppgifterna ska skadan handla om en ledbandsskada som, med ett specialskydd, gör att målvaktens kan spela och träna. Däremot kommer han inte till spel ikväll. Det gör istället Jakob Kindberg.

– Jag vill alltid spela matcher, så det ska bli kul, säger Kindberg till Barometern och fortsätter:

– Jag fick många matcher på försäsongen, vilket gör att man kände sig mer förberedd i år. Sedan har det varit en lång väntan. Men på slutet har det varit tacksamt med matcher i U21 och cupen så jag har fått mycket minuter. Det känns bra inför att man ska in på planen imorgon.

Matchen mellan Kalmar FF och Helsingborgs IF har avspark klockan 19.00 ikväll.



